Niski poziom samooceny dzieci i młodzieży w Polsce. Wstrząsające wyniki raportu "Młode głowy"

- Ogromny wpływ na to miała też moja szkoła, a zwłaszcza klasa, którą dziś określiłabym jako toksyczne środowisko. Byłam prześladowana przez rówieśników i nie tylko. Doświadczyłam zarówno przemocy psychicznej, jak i fizycznej, seksualnej. Przychodzenie do szkoły było cierpieniem, zaczęłam wagarować, szło mi coraz gorzej w nauce. Nie z lenistwa, ale ze strachu i zmęczenia. Zgłaszałam nękanie, ale radzono mi, żebym się tym "nie przejmowała". Nikt nie ponosił konsekwencji swojego zachowania, za to ja dostałam łatkę "kapusia" - dodała.