Niskie poparcie Roberta Biedronia. "Równość małżeńska to za mało"

Po I turze wyborów w sieci zawrzało. Aktywiście LGBT+ stanowczo skomentowali niskie poparcie dla Roberta Biedronia, który walczył o równość małżeńską. "Jeśli sami nie chcemy o równość małżeńską zawalczyć, to nikt jej nam 'z dobrego serca' nie wprowadzi" - można przeczytać na stronie magazynu Replika.

Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich. Tak jak można było się spodziewać w drugiej turze Polacy będą wybierali pomiędzy Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim. Z pewnością dla wielu osób sporym zaskoczeniem było niskie poparcie Roberta Biedronia. Na polityka głos oddało tylko 2,22 proc. społeczeństwa.

W sieci pojawiło się mnóstwo głosów aktywistów, którzy zabrali głos na temat wyniku kandydata na prezydenta. Niektórzy byli zawiedzeni tym, że nawet społeczność LGBT+ nie wsparła Biedronia.

- Robert Biedroń jako jedyny popierał równość małżeńską i okazało się, mówiąc brzydko, że ten temat prawie nikogo w Polsce nie grzeje. Że nie grzeje homofobów – to jasne. Ale nie grzeje nawet samych ludzi LGBTIA, bo większość z nas nie zagłosowała na Biedronia. Albo inaczej: jeśli grzeje, to tylko troszeczkę – nie na tyle, by oddać głos. Więc nie łudźmy się – jeśli sami nie chcemy o równość małżeńską zawalczyć, to nikt jej nam "z dobrego serca" nie wprowadzi. Raczej politycy będą teraz mówić: "Ale przecież Biedroń miał to w programie i zrobił 2 proc., więc?". Obyśmy się mylili, ale możliwe, że prawa LGBTIA zejdą teraz z politycznej agendy – i cóż, niestety, na nasze, wyborców, wyraźne życzenie. Również wyborców LGBTIA - czytamy na Facebooku magazynu Replika.

Dlaczego Robert Biedroń zdobył tak niskie poparcie?

- Sprawa jest bardziej skomplikowana. Nie wszyscy ludzie ze środowiska LGBT+ identyfikują się z tym środowiskiem. Niektórzy uważają, że niczym szczególnym się nie wyróżniają i żyją sobie, jak żyją. Kierują się też innymi punktami programu. W końcowej fazie kampanii stało się jasne, że ona jest brutalna i agresywna, a szansę mają tylko osoby wojownicze. Taka jest poetyka walki. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz jest łagodny, więc nie krzyczał, nie atakował. Pan Biedroń również. Pan Trzaskowski był spokojny, ale atakował. W marketingu jest takie pojęcie "cykl zużycia produktu". Politycy też się zużywają. Pan Robert Biedroń wypalił się już jako polityk niezależnie od tego, kogo reprezentuje. Wiele osób mogło pomyśleć: "Tak, on ma rację. Ufamy mu, jeśli chodzi o poglądy, ale nic nie zrobi" - powiedział w rozmowie z WP Kobieta medioznawca, Maciej Mrozowski.

ZOBACZ: Gwiazdy mają dość. Protestują po słowach Andrzeja Dudy o LGBT

Arek Kluk, który działa w Stonewall, stowarzyszeniu integrującym zwolenników równouprawnienia LGBT+, podkreślił, że równość małżeńska nie może być jedynym postulatem, który przyciągnie wyborców.

- Po pierwsze nie możemy zapominać, że społeczność LGBT+ to nie jest partia polityczna, stado owiec, któremu można kazać coś robić. Nasza dwumilionowa mniejszość jest tak samo różnorodna, jak każda inna grupa w Polsce. Każdy ma inne wartości, nie wszyscy są skłonni głosować na Roberta Biedronia dlatego, że oferuje równość małżeńską. Jestem pewien, że na sztandarach równość małżeńska to za mało, aby przekonać do siebie ludzi świadomych. Mogliśmy cieszyć się, że pojawił się kandydat ze społeczności aktywistycznej LGBT+, ale z drugiej strony sztab Roberta Biedronia zapomniał, jak wielka odpowiedzialność na nim ciąży.

- Po wyborach pojawił się argument, że nasz głos się nie liczy, że jest nas niewiele. A to jest nieprawda! Tak jak było to obiecujące i fajne, to niosło też za sobą pewne ryzyko, co widać po wynikach. I jesteśmy, gdzie jesteśmy - powiedział w rozmowie z WP Kobieta.

Kluk stara się zrozumieć wszystkie osoby związane ze społecznością LGBT+, które oddały głos na kogoś innego niż Robert Biedroń.

- To jest życzeniowe myślenie i idealistyczny świat, jeśli cała społeczność zagłosowałaby na Roberta. Rzeczywistość jest dużo bardziej złożona. Jestem od 5 lat czynnym aktywistą LGBT+, a sam zastanawiałem się do samego końca, na kogo oddać głos. Nie dziwię się, że ludzie postawili krzyżyk przy innym nazwisku. Jedno, czy dwa hasła, które są nam bliskie to zbyt mało. Potrzebna jest jeszcze dobra kampania, dobry kandydat. Wina nie jest po stronie osób LGBT+ tylko po stronie polityków. Widocznie zrobili za mało, by stworzyć ruch społeczny, który zaprocentowałby w wyborach.

Aktywiści często porównywali niski wynik Roberta Biedronia do wyniku Krzysztofa Bosaka i jego partii. Przypomnijmy, że polityk zebrał 6,78% głosów. Głównie wśród młodych wyborców.