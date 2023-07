Nosi go zamiast sukienki. Szykuje się wakacyjny przebój?

Oversize ma konkurencję, a garnitury wracają do korzeni

Klasyczny krój garnituru to inwestycja na długie lata. Doskonale skrojona marynarka, która nie jest za duża ani za mała, nie zniekształcała sylwetki, co w zwyczaju mają modne okrycia wierzchnie oversize. Proste spodnie z podwyższonym stanem dopełniały całość i pozwoliły zwrócić szczególną uwagę na to, co działo się pod marynarką.