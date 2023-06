Nosi rozmiar plus size. Przestała ukrywać swoje ciało

Alicia Mccarvell to ciałopozytywna influencerka, która ma dość przejmowania się uwagami innych i ukrywania pod obszernymi ubraniami. Jakiś czas temu zdecydowała, że chce zawalczyć o siebie. Teraz nie tylko nosi to, na co ma ochotę, ale wspiera także inne kobiety, by nie wstydziły się swojego ciała.