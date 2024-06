Nosi sukienkę typu "spaghetti". Nie powstydziłaby się jej sama Rachel Green

Moda królująca w latach 90. i 2000. Wciąż nie daje nam o sobie zapomnieć. Udowodniła to Jennifer Aniston, która w dalszym ciągu z chęcią sięga po trendy z tamtego okresu. O jej ostatniej sukience nie bez powodu rozpisuje się zresztą cały świat.

Nie da się ukryć, że stylizacje aktorów z serialu "Przyjaciele" na dobre zapisały się na kartach modowej historii. Prawdziwą ikoną mody stała się Jennifer Aniston, która do dziś zachwyca fanów swoimi starannie przemyślanymi strojami.

Ostatnio gwiazda wybrała się do Paramount Studios w Los Angeles, gdzie ponownie sięgnęła po trendy z lat 90. Aniston zaprezentowała się w dopasowanej sukience z dekoltem w kształcie serca. Model w czerwono-bordowym kolorze wyróżnia kwiatowy wzór, który w tym sezonie bije wszelkie rekordy popularności.

Jennifer Aniston to niejedyna fanka sukienek typu "spaghetti". Jakiś czas temu w modelu z cieniutkimi ramiączkami zaprezentowała się fanom na Instagramie Julia Tychoniewicz. Influencerka postawiła na białą kreację mini ozdobioną ponadczasowymi, drobnymi kwiatami.

W wakacyjnym looku z sukienką "spaghetti" pokazała się na Instagramie także Natalia Siwiec. Modelka opublikowała zdjęcie w modelu stworzonym z materiału przypominający worek na ziemniaki. Naturalne tkaniny to prawdziwy strzał w dziesiątkę, jeśli zależy nam na tym, aby czuć się pewnie i wygodnie nawet w upalne dni.

© Getty Images | 2024 Formula One World Championship Limited

