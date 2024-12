Nosi zamiast obcisłych jeansów. Spodnie Kożuchowskiej to petarda

Wiek to tylko liczba, dlatego nie powinien być żadnym wyznacznikiem w modzie. Kobiety po 50-tce też mogą eksperymentować z trendami. W poszukiwaniu inspiracji zajrzałyśmy do szaf polskich gwiazd. Zobaczcie, jakie spodnie noszą w tym sezonie. O nudnych jeansach nie ma nawet mowy!

Aby wprowadzić do swojej garderoby odrobinę świeżości i nowoczesności, warto zamienić rurki, zwane również "skinny jeans", na modele takie jak: "wide leg", "flare", a nawet "baggy jeans". Takie propozycje noszą znane Polki po 50-tce.

Eleganckie "wide leg"

Jedną z miłośniczek spodni "wide leg" jest Małgorzata Kożuchowska. Aktorka "polubiła się" z nimi już kilka miesięcy temu i wygląda na to, że nie ma zamiaru z nich rezygnować. Ten fason szczególnie wpisuje się w styl generacji Z. Jednak kto powiedział, że dojrzałe kobiety nie mogą go nosić? Wręcz przeciwnie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Nadają one nowoczesnego charakteru i lekkości całej stylizacji, a oprócz tego genialnie wydłużają sylwetkę. Wybór Kożuchowskiej padł na eleganckie spodnie o rozszerzanych nogawkach z wysokim stanem. W okresie jesienno-zimowym można zdecydować się również na coś ciemniejszego. Brąz to świetna opcja.

Małgorzata Kożuchowska w eleganckich "wide leg". © AKPA | AKPA

Po spodnie "wide leg" sięgnęła też Beata Ścibakówna. Wybór aktorki to totalny strzał w dziesiątkę. Duży plus za fason, który wpisuje się w aktualne trendy. Kolejny za kolor i materiał - skórzane spodnie w czekoladowym odcieniu to numer jeden w modzie. Ścibakówna zestawiła je z wiązaną bluzką w białym kolorze.

Beata Ścibakówna w czekoladowych, skórzanych "wide leg". © AKPA

Idealne spodnie dla 50-latek

Czy może być coś bardziej basicowego, a zarazem równie modnego? Jeansowe dzwony Ewy Wachowicz to genialna opcja na co dzień. Jeansy zajmują szczególne miejsce w naszych garderobach, ale nie muszą być nudne. W tym sezonie warto sięgnąć po model "flare". To alternatywa dla obcisłych spodni. Dzwony świetnie modelują sylwetkę i optycznie wydłużają nogi.

Ewa Wachowicz jeansowych "dzwonach". © AKPA | AKPA

© Materiały WP

Zapraszamy do dołączenia do grupy na FB - #Samodbałość. Tam na bieżąco informujemy o wywiadach i nowych historiach. Dołącz do nas i zaproś znajomych. Czekamy na was!