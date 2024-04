Włożyła jeansy, które robią cuda z sylwetką. Hit dla dojrzałych kobiet

Dojrzałe kobiety nie powinny kurczowo trzymać się tylko tego, co znajome. Warto, by śmiało eksperymentowały z aktualnymi trendami, które są dla każdego, bez względu na wiek .

Beata Ścibakówna , ubierając się do studia "Dzień Dobry TVN", postawiła na casualowy minimalizm w najlepszym stylu. Aktorka włożyła czarną bluzkę z delikatnie bufiastymi rękawkami, granatowe jeansy z rozszerzającymi się nogawkami oraz czarne botki.

Czy może być coś prostszego do noszenia na co dzień, a zarazem równie genialnego? Warto jednak wiedzieć, że dzwony pięknie modelują sylwetkę, ale w przypadku niskich pań powinny być zestawiane z butami na obcasach.

Nie tak dawno Grażyna Torbicka zaprezentowała się w satynowym zestawie z bluzką koszulową w kolorze cappuccino i czarnymi spodniami z szerokimi, lejącymi się nogawkami. To prawdziwy ideał na sezon wiosenno-letni.

