Nowa fryzura Katarzyny Zielińskiej. Fani są zachwyceni

Warto też dobrać do nich profesjonalne, dedykowane kosmetyki, które ułatwią ich mycie i odświeżanie. To jednak niejedyny spory koszt, który wiąże się z posiadaniem fryzury. Samo wykonanie dredów u fryzjera to nie lada wydatek. Przy włosach naturalnych może kosztować od 250 do 700 złotych.