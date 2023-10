Nowa moda przybiera na sile. "Brzydkie buty" zaleją ulice

John Galliano doszukiwał się inspiracji w bezdomności, którą dostrzegał nad brzegiem Sekwany. Alexander McQueen rwał przed pokazem swoje kolekcje, wypuszczając na wybiegi modelki w podziurawionych i pociętych stylizacjach. A Vivienne Westwood chętnie zaglądała do undergroundu, gdzie królował antyestetyzm. Wygląda na to, że brzydota i dziwaczność to kierunek w modzie, który tylko przybiera na sile.