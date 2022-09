Nowa partnerka Daniela Martyniuka błaga o pomoc. Mała Zosia potrzebuje najdroższego leku na świecie

To jedyny syn "króla disco polo" Zenka Martyniuka. O Danielu Martyniuku głośno było m.in. w kontekście jego słabości do używek, tego, że jakiś czas temu został skazany za złamanie zakazu kierowania pojazdami i otrzymał wyrok, a także niełatwego rozstania z matką jego dziecka Eweliną Golczyńską. Jednak już jakiś czas po skandalu, do jakiego doszło w związku z niepowodzeniem w związku, w mediach zaczęły pojawiać się na nowo ich wspólne zdjęcia. Nie trwało to jednak długo, bo syn gwiazdy disco polo spotyka się aktualnie z inną swoją eks partnerką.