Nowa Pierwsza Córka. Ashley Biden nie chce być jak Ivanka

Ashley Biden – córka prezydenta

Zapytana, o to, jak na Bidena wpłynął wypadek jego pierwszej żony i córki, odpowiedziała: "Tata jest bardzo empatyczny i potrafi rozpoznać ból, czuć czyjś ból i pocieszyć. To sprawiło również, że stawia rodzinę na pierwszym miejscu. Miał i ma taką zasadę, że jeśli któreś z jego dzieci zadzwoni, to gdziekolwiek by nie był, wyjdzie ze spotkania".