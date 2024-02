"Ostrzegła" przed następczynią. "Była asystentka Anny Grodzkiej"

Barbara Nowak pełniła funkcję małopolskiej kuratorki oświaty od 2016 do 2023 roku. Stanowisko utraciła, gdy ministrą edukacji w rządzie Donalda Tuska została Barbara Nowacka. Stanowisko Nowak przejęła wówczas tymczasowo Gabriela Olszowska. 23 lutego poinformowano, że Olszowska została oficjalnie nową kuratorką Małopolski.

Choć Barbara Nowak nie piastuje już urzędu, pozostaje bardzo aktywna na platformie X (dawnym Twitterze). "Ostrzegła" tam rodziców uczniów przed nową małopolską kuratorką oświaty, odnosząc się do jej działań i niedawnej wypowiedzi przed kamerami.

Wszystko zaczęło się od afery wokół spektaklu "Dziady" Mai Kleczewskiej z Teatru Słowackiego. Barbara Nowak, która pełniła wtedy funkcję kuratorki, publicznie odradzała organizację wyjść szkolnych na przedstawienie, za co pochwalił ją ówczesny minister Czarnek. Choć żadne z nich nie widziało produkcji wcześniej, nazwali ją "dziadostwem".

Tuż po zwolnieniu Barbary Nowak przez Barbarę Nowacką, Gabriela Olszowska, która została tymczasową kuratorką oświaty w Małopolsce, postanowiła odnieść się do tamtej sytuacji podczas licytacji WOŚP. Zaproponowała, by na licytację przeznaczyć scenariusz do spektaklu "Dziady", atakowanego przez Barbarę Nowak i przedstawicieli partii PiS.