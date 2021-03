Nowe obostrzenia w całej Polsce od 27 marca. Zamknięte m.in. przedszkola i żłobki

25 marca po godzinie 11.00 premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawili nowe obostrzenia, które wejdą w życie 27 marca i będą obowiązywały do 9 kwietnia.

Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu zaznaczył, że ponad 70 proc. zwykłych łóżek szpitalnych i ponad 70 proc. łóżek respiratorowych jest zajęta, a ponad 2 tys. pacjentów znajduje się obecnie pod respiratorami. 25 marca zanotowano 34 151 tys. nowych zakażeń, zmarło 520 osób. To najwyższy wzrost zakażeń od początku pandemii.

- Zbliżamy się do granic wydolnościowych służby zdrowia. To nie sprzęt jest wąskim gardłem, tylko dostępność lekarzy i pielęgniarek. Wszystkie, nawet trudne decyzje, są konieczne. Potrzebujemy narodowej solidarności. Dzisiaj powinna obowiązywać filozofia wszystkie ręce na pokład – zaapelował w trakcie konferencji.

Zgodnie z nowymi obostrzeniami, które przedstawił minister zdrowia Adam Niedzielski, od 27 marca do 9 kwietnia w kościołach i obiektach kultu religijnego może przebywać max. 1 osoba na 20 mkw, przy zachowaniu odległości 1,5 metra.

W sklepach do 100 mkw obowiązuje limit 1 osoba na 15 mkw, a w sklepach powyżej 100 mkw 1 osoba na 20 mkw.

Zamknięte zostaną galerie handlowe (z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii, salonów prasowych i księgarni), a także duże sklepy meblowe i budowlane (powyżej 2000 mkw, wyłączając zakupy hurtowe).

Od 27 marca zamknięte będą również salony urody, zakłady kosmetyczne oraz fryzjerskie.

Przedszkola i żłobki zamknięte

Najwięcej kontrowersji wzbudzi z pewnością decyzja o zamknięciu przedszkoli i żłobków. Opieka ma być zapewniona wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawody medyczne i służb porządkowych (np. policji) w trakcie wykonywania zadań służbowych.

Zamknięte co najmniej do 9 kwietnia pozostaną korty tenisowe, ścianki wspinaczkowe. Obiekty sportowe otwarte wyłącznie dla zawodowców.

Wśród zaleceń dla obywateli znalazła się praca zdalna oraz spędzanie świąt wyłącznie z domownikami.

