Nowoczesna klasyka to mój styl

Marka zaprasza do wspólnej podróży z pewną siebie, pełną pasji i energii bohaterką kampanii. To ona odgrywa kluczową rolę w komunikacji by żyć zgodnie z własnym stylem. "Podczas wizyt w naszych salonach zauważyłam nowe zjawisko, którym są odwiedziny stałych Klientek z ich córkami. Dziś to one w głównej mierze są na bieżąco z trendami – nie tylko modowymi, mają swoje ambicje, podchodzą do życia z większym luzem. Doradzają swoim Mamom, a same lubią eksperymentować, odkrywając produkty marki Patrizia Aryton." – opowiada Dyrektor Kreatywna Patrycja Cierocka-Szumichora.