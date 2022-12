Nowy fason legginsów. Lansują go Emily Ratajkowski i Hailey Bieber

Legginsy łączą się z dzwonami

W modzie nie warto palić za sobą mostów. Podobnie, jak używać słowa "nigdy". Jeszcze nie tak dawno wiele kobiet zarzekało się, że nie wpuści do szafy dzwonów. A teraz? Szerokie nogawki królują na ulicach i na salonach. Co więcej, wdzierają się także do domowego zacisza i wychodzą na miasto w swobodnych, nonszalanckich i bezpretensjonalnych stylizacjach. Od tak, bez zadęcia wędrując ze swoją właścicielką po kawę na wynos lub drobne zakupy w markecie.