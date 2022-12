Emily Ratajkowski otulona szalikiem. Mimo to odsłoniła cały brzuch

Emily Ratajkowski wyglądała jak dziewczyna motocyklisty. Chociaż w tak krótkiej kurtce na motocyklu mogłaby przewiać sobie nerki. Ale modelce zdecydowanie bliżej do mocnych, naznaczonych historią i pazurem trendów, aniżeli do tych romantycznych i pełnych ogłady. Gwiazda nawet w chłodniejsze dni odsłania ciało, a to już mówi samo za siebie – ceni sobie przede wszystkim styl. Dużo bardziej niż codzienną wygodę i przytulny "cocooning". Emily Ratajkowski to dominatorka, która nie lubi półśrodków, ale chętnie podejmuje ryzyko. I widać, że bawi się przy tym świetnie.