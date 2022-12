Hailey Bieber w czarnej mini i futrze. Jak prawdziwa paryżanka!

Garderoba Hailey Bieber jest bardzo różnorodna, ale niezależnie od tego, czy widzimy ją w streetwearowych stylizacjach, czy tych z czerwonych dywanów, zawsze nas zachwyca. Jej nowy look inspiruje.

Zauważona w Nowym Jorku ze swoim mężem Justinem Bieberem, 26-letnia modelka zaprezentowała zestaw inspirowany paryskim stylem. Całkowicie czarny look domu mody Saint Laurent składał się z minisukienki z odkrytymi plecami oraz płaszcza ze sztucznego futra . Długie do ziemi nakrycie ozdobione było dużym szalem, wykonanym z tego samego materiału. Uzupełnieniem looku były transparentne rajstopy oraz skórzane sandałki z cienkimi paskami. Hailey Bieber stylizację uzupełniła torebką na ramię lakierowanej skóry i kwadratowymi okularami z lekko żółtymi szkłami.

Jeśli chcesz wyglądać jak Hailey Bieber i Kate Moss, stawiaj na proste stylizacje, unikaj krzykliwych logotypów i zadbaj, by ubrania były uszyte z tkanin dobrej jakości.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!