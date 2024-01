NOWY HYPER REALTM FRESH CANVAS CREAM-TO-FOAM CLEANSER

Przedstawiamy najnowszy produkt do pielęgnacji skóry z linii M·A·C Hyper RealTM . Jak wszystkie produkty do pielęgnacji skóry z serii Hyper RealTM, tak samo Fresh Canvas Cream-To-Foam Cleanser został stworzony zgodnie z etosem Skin Artistry – sztuki tworzenia wyglądu skóry. Łączy ona ekspertyzę artystyczną dotyczącą różnorodnych karnacji z nauką o wysokowydajnych produktach, a wszystko po to, aby stworzyć unikalną rutynę, która pomoże Ci osiągnąć idealną cerę.