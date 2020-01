WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne laptop + 4 microsoftlaptop do biurakomputerwindows 10 6 godzin temu Nowy laptop na nowy rok? Teraz masz jeszcze jeden powód, by go kupić Jeśli masz komputer z Windows 7, to Twoje pliki, zdjęcia oraz filmy nie są już dłużej chronione. Możesz oczywiście w ogóle się tym nie przejmować i liczyć na to, że nic złego się nie stanie. Możesz też kupić nowy system i zainstalować go na starym komputerze. Będzie to jednak nadal Twój stary i mało wydajny komputer, tylko że lekko przypudrowany. A najlepsze, co możesz zrobić, to rozejrzeć się za nowym laptopem z Windows 10 Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Nie wiedziałaś? Nie jesteś jedyna! Jak pokazują badania zrealizowane przez Kantar Millward Brown, wielu użytkowników komputerów z Windows 7 nie wie, że ich system stracił wsparcie, czyli nie będzie już dostawać aktualizacji bezpieczeństwa. Windows 7 to oprogramowanie dostępne na rynku od 2009 roku – i w końcu, po blisko 11 latach, dotarliśmy do momentu, w którym producent postanowił zrealizować zapowiadany już od dawna plan zakończenia wsparcia technicznego i zaprzestania aktualizowania leciwych już laptopów z Windows 7. Świat technologii tak bardzo poszedł do przodu, że dzisiejsze, nowoczesne laptopy, potrafią o wiele więcej niż te z Windows 7. Wystarczy wziąć dowolny laptop z Windows 10, najnowszym, najbezpieczniejszym i de facto ostatnim systemem Microsoft. Koniec wsparcia dla starych laptopów z tzw. "siódemką” (jak popularnie określa się Windows 7) to zresztą bardzo ważny moment. Takie laptopy nie będą już otrzymywały "łatek”, dzięki którym na co dzień eliminowano luki i dodawano nowe funkcje. Taki komputer jest więc podatny na ewentualne ataki hakerów, a użytkownik niejako sam naraża się na dodatkowe problemy, jeśli decyduje się nadal z niego korzystać. Jednym z rozwiązań mogłaby być aktualizacja systemu do Windows 10. Jednak dla osoby bez większego doświadczenia w nowych technologiach może to oznaczać nie tylko dodatkowy koszt (poza zakupem samego systemu) i samodzielnie zadbać o kopię zapasową najważniejszych danych. Dodatkowo jest to dość czasochłonne i nie każdy może sobie na to pozwolić. Co jednak najważniejsze, nowy system ma sens tak naprawdę tylko z nowym komputerem, który pozwoli w pełni wykorzystać potencjał zarówno urządzenia, jak i Windows 10, który jest dostosowany do najnowocześniejszych sprzętów. Typowy laptop z Windows 7 ma ponad 5 lat Z badań Kantar Millward Brown wynika, że o zakończonym wsparciu dla Windows 7 wie tylko co trzecia kobieta i połowa mężczyzn korzystających z tego systemu w Polsce. Wyniki są o tyle zaskakujące, że przecież sam system od wielu tygodni informował o nadchodzącym końcu wsparcia, wyświetlając swoim użytkownikom na ekranie ostrzeżenia. Teraz wieść o końcu aktualizacji dla tego systemu pojawi się na starych laptopach z Windows 7 w formie pełnoekranowej informacji z właściwym ostrzeżeniem. O zmianie komputera na nowy warto pomyśleć nie tylko z powodu zakończonego wsparcia Windows 7. Jak się okazuje, w 60 proc. przypadków system ten działa w laptopach, które są co najmniej 5-letnie. To dość wiekowe urządzenia, pamiętające jeszcze czasy iPhone’ów 6. Elektronika "szybko się starzeje”, a najnowsze sprzęty są dużo bardziej nowoczesne. Nie chodzi przy tym wyłącznie o ich zdecydowanie wyższą wydajność , lecz także o wzornictwo, wymiary i wagę. W ostatnim czasie na rynku pojawił się szereg niewielkich laptopów i ultrabooków, które często mogą pełnić również funkcję… tabletów, ponieważ wiele z nich ma ekrany dotykowe i specjalne pióra cyfrowe, pozwalające np. rysować czy notować bezpośrednio na ekranie. Dużo łatwiej również zabrać je ze sobą w podróż czy spakować do torebki. Najlżejsze z nich ważą około 0,5 kilograma, a większość – mniej niż 1,5 kilograma. Tymczasem waga powyżej 2 kilogramów w przypadku typowych laptopów z Windows 7 sprzed lat to norma. O wzornictwie starszych urządzeń chyba nawet nie warto wspominać – w 99% przypadków to identycznie skonstruowane, masywne, czarne bryły, które w zestawieniu z najnowszymi laptopami z Windows 10 wypadają po prostu blado. Nowy laptop z Windows 10? Czemu nie! Nowoczesny laptop z Windows 10 to także gwarancja płynnego działania i dobrej współpracy z oprogramowaniem. Nowoczesne laptopy są bowiem zgodne z typowymi dla Windows 10 gestami (na ekranie oraz gładziku), które zresztą znamy dobrze ze smartfonów. Często mają też dotykowe wyświetlacze i obsługują dodatkowe metody sterowania, takie jak wspomniane wcześniej cyfrowe pióra. Pozwalają one precyzyjnie rysować kształty na ekranie lub wygodniej tworzyć odręczne notatki. Dzisiejsze laptopy są także często bardzo ciche lub nawet bezgłośne (w tym drugim przypadku są chłodzone pasywnie – nie mają żadnych wiatraków w środku), zużywają też nieporównywalnie mniej energii do komputerów sprzed lat. W efekcie mogą działać na jednym ładowaniu akumulatora nawet po kilkanaście godzin. Jedną z ciekawostek w Windows 10 jest także możliwość logowania się do systemu dzięki funkcji "Windows Hello”. W praktyce wystarczy spojrzeć w oko wbudowanej w laptop kamery, a system sam rozpozna twarz użytkownika i zaloguje nas na konto. Hasło wpisywane z klawiatury? Można zapomnieć. Dosłownie. Jaki model wybrać? Wybór nowego laptopa z Windows 10 nie jest prosty. Na rynku dostępna jest masa interesujących sprzętów, często w zaskakująco niskich cenach. Warto jednak brać pod uwagę urządzenia przynajmniej ze średniej półki cenowej, żeby przez kolejne lata nie martwić się ich wydajnością i możliwościami. Ciekawą propozycją może być tutaj na przykład HP 15. To niewielki i lekki ultrabook z aluminiową obudową w atrakcyjnym, srebrnym kolorze, z ekranem o przekątnej "15,6”. Po zamknięciu pokrywy wymiarami przypomina kartkę A4. Jest szybki, a dysk o pojemności 480 GB pomieści wiele zdjęć i filmów. Materiały prasowe Podziel się Materiały prasowe Podziel się Komputer obsługuje też wspomniane logowanie za pomocą rozpoznawania twarzy, który może być wykorzystywany w Windows 10 podczas logowania. Dzięki niemu nikt niepowołany nie będzie mógł go włączyć. Ważną zaletą jest też jego mobilność i wydajność. Czas pracy na baterii to około 10 godzin. Wychodząc rano do pracy, poza komputerem nie trzeba zabierać też ładowarki. Wytrzyma kilka spotkań i długich godzin w biurze. Z kolei dobrym pomysłem na komputer dla zabieganych jest Microsoft Surface Laptop 3. To przepiękne, eleganckie, stylowe i wydajne urządzenie, wykonane z najwyższą dbałością o detale. Łączy w sobie mobilność i naprawdę nieprzeciętny wygląd. Wykończenie klawiatury materiałem Alcantara powoduje, że pracuje się na nim bardzo przyjemnie. Surface Laptop 3 ma dotykowy ekran, dzięki któremu możemy z powodzeniem robić na nim notatki, albo szkicować bądź nanosić zamiany w plikach piórem Surface Pen. Dzięki mechanizmowi Windows Hello w Windows 10 – również wystarczy na niego spojrzeć, aby zalogować się na konto. Materiały prasowe Podziel się Surface Laptop 3 działa nawet do 11,5 godzin na pełnym naładowaniu, a dzięki niewielkim wymiarom i wadze (raptem 1,26 kg), bez problemu zmieści się w damskiej torebce. Inne nowoczesne rozwiązanie to ASUS ZenBook 13 z wbudowanym drugim, dodatkowym ekranem tuż przy klawiaturze, w miejscu gładzika. Pełni on oczywiście rolę klasycznego gładzika, ale przy okazji jest też wyświetlaczem pokazującym dodatkowe informacje, z poziomu którego można sterować muzyką i innymi mini-aplikacjami. Materiały prasowe Podziel się Komputer wygląda bardzo nowocześnie, jest granatowy i ma oczywiście podświetlaną klawiaturę. Do tego dochodzi aluminiowa pokrywa i kamera na podczerwień. Całość waży niecałe 1,3 kilograma i świetnie sprawdzi się w podróży. W praktyce wybór zależy od gustu, zasobności portfela i własnych potrzeb. Ogólnie jednak, nie warto kurczowo trzymać się swojego starego laptopa z Windows 7, który nie dostanie przecież nowych aktualizacji. O wiele rozsądniej jest zdecydować się zakup nowego urządzenia – i raz jeszcze poczuć radość z korzystania z wydajnego i bezpiecznego komputera. Materiał powstał we współpracy z Partnerem Microsoft Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne