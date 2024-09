Nowy pomnik królowej Elżbiety II wywołał burzę. "Stopcie go"

Nowy pomnik królowej Elżbiety II został stworzony przez artystę Anto Brennana. Jest jedną z pierwszych rzeźb, które upamiętniają królową po śmierci. Do jego odsłonięcia doszło w piątek 6 września, tuż przed drugą rocznicą śmierci brytyjskiej monarchini.

Według przedstawicieli rady miejskiej, którzy udzielili wypowiedzi stacji CNN, pomnik ku czci królowej Elżbiety II został ciepło przyjęty przez osoby, które widziały go na żywo. Nie wywołał jednak podobnego zachwytu w sieci, gdzie jest komentowany już od kilku dni.

Podobnego zdania byli mieszkańcy Antrim, którzy wypowiadali się dla BBC. - Zlikwidowałbym go - mówi jeden z nich.

