71 lat temu Elżbieta II oficjalnie została królową. Koronację śledziły miliony

Choć oficjalnie królową została 6 lutego 1952 roku, czyli w dniu śmierci swojego ojca Jerzego VI, uroczysta koronacja w opactwie Westminster odbyła się 16 miesięcy później. W tym czasie Elżbieta II skrupulatnie się do niej przygotowywała, o czym później opowiedziała w rozmowie z dziennikarzem BBC. Przy okazji zdradziła mu też kilka ciekawostek.

Jedną z nich był fakt, że królowa przez kilka miesięcy ćwiczyła noszenie ciężkiej korony. Jak przyznała, mając ją na głowie, nie mogła patrzyć w dół, by przeczytać przemówienie. Musiała podnieść kartkę do góry.

- Gdybym spojrzała w dół, mogłabym złamać kręgosłup. To wada noszenia korony, ale poza tym to ważna sprawa - wspominała po latach.

Oprócz tego, w dniu koronacji, Elżbieta II musiała sobie poradzić z chodzeniem w aksamitnym płaszczu z pięciometrowym trenem. Młoda królowa przechadzała się więc po pałacu nie tylko w koronie, ale i przypiętych do ramion prześcieradłach, by w dniu koronacji wszystko wyglądało perfekcyjnie.

Z przygotowaniami do uroczystości i właśnie królewskimi treningami, wiąże się powtarzana od lat anegdotka. Ćwicząca chodzenie w obszernych szatach i koronie Elżbieta miała się przechadzać nocą po pałacu. W pewnym momencie jeden z ochroniarzy dostrzegł dziwną postać i wycelował w nią pistolet.

Gdy okazało się, że to królowa, przerażony przyznał, że prawie ją zastrzelił. Znana z opanowania Elżbieta odpowiedziała tylko: "Następnym razem zadzwonię dzwonkiem, żebyś nie musiał strzelać".

