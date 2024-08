Zrezygnowała z klasycznego stroju. Teraz na plażach rządzi takie bikini

Strój kąpielowy to jeden z najważniejszych elementów wakacyjnej garderoby. Wybór zdaje się nie mieć końca. W ubiegłym roku wszyscy rzucili się na tankini i neonowe bikini.

Zdjęcia Dody tylko potwierdzają, że ten strój to hit lata 2024. Artystka postawiła na jednoczęściowy kostium z wycięciem na brzuchu. Brak ramiączek sprawia, że nie trzeba się martwić o nierówną opaleniznę dekoltu, a odważne wycięcie zwraca uwagę na talię. Ten model pokochają też posiadaczki dużego biustu, bowiem jego konstrukcja podtrzymuje piersi.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!