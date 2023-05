Nowy trend w stylizacji paznokci. Vanilla chrome nails pokochają minimalistki

Styliści i manicurzyści dobrze wiedza, że szalone wzory i intensywne kolory odchodzą do lamusa. W tym sezonie najbardziej pożądany jest subtelny manicure, który idealnie będzie pasował do wiosennych stylizacji. Ale delikatne róże i odcienie nude nie są jedynymi propozycjami na minimalistyczne paznokcie.

Od początku 2023 roku pojawiają się coraz to ciekawsze inspiracje dotyczące stonowanego manicure. Jednym z naszych ulubionych trendów jest lipgloss nails , czyli paznokcie inspirowane transparentnym błyszczykiem. Drugim jest manicure z drobinkami złota . Nic więc dziwnego, że obok vanilla chrome nails nie możemy przejść obojętnie — te paznokcie łączą w sobie też powyższe cechy.

Najnowszy trend w stylizacji paznokci zyskuje na popularności głównie wśród tiktokerek. Nie ma co się dziwić, ten manicure przyciąga wzrok. Vanilla chrome nails to minimalistyczne paznokcie w odcieniach wanilii, połączone z efektem chrome, który pięknie odbija promienie słoneczne.

Vanilla chrome nails to propozycja, która z pewnością przypadnie do gustu osobom kochającym minimalizm. Tak wystylizowane paznokcie są bardzo uniwersalne i robią "efekt wow" zarówno na krótkiej jak i długiej płytce paznokci.

