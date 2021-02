O. Gużyński o kobietach w ciążach z wadami letalnymi

Agnieszka Kopacz zadał ważne pytanie o. Pawłowi Gużyńskiemu, co powiedziałby kobiecie, która wie, że urodzi chore dziecko. – Ksiądz powinien towarzyszyć takiej osobie w tym bardzo trudnym, tragicznym momencie. To, jaką decyzję ona podejmie, to, co się stanie w wyniku tej decyzji, to jest pewnego rodzaju horyzont, do którego my powinniśmy z taką osobą zmierzać. Nie jestem w stanie – i nigdy tego nie robię – zastępować ludzi w podejmowaniu decyzji. Mogę pomagać, tłumaczyć, wspierać, tworzyć maksymalnie korzystne warunki do tego, aby kobieta przeżyła to doświadczenie z jak najmniejszymi szkodami dla siebie – powiedział w programie "Newsroom".

Rozwiń