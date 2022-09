O księżnej Charlene mówiły światowe media. Czy pojawiła się na pogrzebie królowej?

Czy księżna Charlene pojawiła się na pogrzebie królowej?

Wszystko wskazuje na to, że księżna wróciła do pełni sił. 44-letnia Charlene pojawiła się u boku męża na pogrzebie Elżbiety II. Na mszę żałobną włożyła długą, czarną sukienkę oraz toczek. Twarz zasłoniła woalką. Jeśli chodzi o biżuterię, wybrała niewielkie kolczyki. W ręku trzymała małą torebkę. Cały strój prezentował się skromnie i stosownie do okazji.