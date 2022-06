Książę Albert widziany z nieślubnym synem. Media opublikowały ich wspólne zdjęcie

Magazyn "New Idea" podzielił się z czytelnikami fotografiami z majowego lunchu księcia Alberta z jego 19-letnim synem. Scena przedstawiona w prasie zaszokowała tym bardziej, że arystokrata jeszcze do niedawna wypierał się chłopaka. Postawiony pod ścianą władca Monako w końcu przyznał się do tego, że ma nieślubne dziecko.