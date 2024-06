O trzech siostrach, które uratowały włoską modę

Włochy po wojnie desperacko pragnęły zmiany wizerunku. Dzięki planowi Marshalla kraj w ruinie doświadczył ekonomicznego cudu. Założył ciemne okulary, dobrze skrojone garnitury, lśnił jak Fiat 500 i kawiarki Bialetti. Radosna zmysłowość, szyk i słoneczna obietnica lekkiego życia stały się idealnym towarem eksportowym dla rozoranego konfliktem świata. Za najlepszy nośnik słusznie uznano kino. Choć otwarte przez Mussoliniego studio filmowe Cinecittà chciało odciąć się od faszystowskich początków, było spełnieniem hasła Duce - "Il cinema è l’arma più forte" ("kino to najpotężniejsza broń"). Wkrótce produkcja wielu amerykańskich filmów przeniosła się właśnie do Włoch. Hollywoodzkie wytwórnie zainteresowały się studiem Cinecittà, wraz z filmami takimi jak epicka superprodukcja "Ben-Hur", czy "Rzymskie Wakacje".

W epicentrum zmian były siostry Fontana - dosłownie, ponieważ pracownia Sorelle Fontana (Siostry Fontana) znajdowała się nieopodal Schodów Hiszpańskich. Zoe, Micol i Giovanna zaczynały od szycia sukienek mieszkankom maleńkiego Traversetolo, ale odważnie marzyły o miejskiej baśni. Z baśnią wiele wspólnego ma zresztą ich historia. Zoe złapała pierwszy lepszy pociąg, który szczęśliwie prowadził do Rzymu. Choć początki nie były łatwe, doskonalony niemal od dziecka fach przykuł uwagę włoskiej socjety. Wyobraźnia sióstr Fontana miała idealne warunki do rozwoju - lata 50., które przepychem materiałów i bogactwem sylwetek chciały zrewanżować sobie wojenne trudy, dawały szansę na kunsztowne popisy i rozsmakowanie się w haute couture.

Siostry zdobywały coraz więcej klientów - Zoe uchodziła za duszę projektów, Giovanna zajmowała się finansami, zaś Micol marketingiem. W roku 1949 pojawiła się wielka szansa, określana we włoskiej prasie "ślubem stulecia". Rzymski ślub hollywoodzkich gwiazd - Lindy Christian i Tyrone’a Powera (pieszczotliwie zwanego Ty il Magnifico) - przyciągnął ocean dziesiątek tysięcy gapiów głodnych filmowego snu na jawie. Suknia ślubna Christian uszyta z prawie pięciu metrów wyszywanej złotej satyny oszałamiała rozmachem równoważonym prostotą kroju. Zdjęcie pary młodej na pierwszych stronach międzynarodowych gazet sprawiło, że nazwisko Fontana pobudzało jak espresso, a do ich atelier na Via Liguria należało ustawić się w kolejce. Nie bez powodu po Rzymie krążył żart "zwiedzając miasto spędź dwie minuty w Colosseum, trzy w Panteonie, a dwa dni w atelier Fontana".