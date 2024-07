Objawy widoczne na ustach i paznokciach. Tak rak daje o sobie znać

Istnieją dwa objawy, które mogą nam nie wydawać się groźne. Ich wystąpienie powinno nas jednak skłonić do wizyty u lekarza.

Od czasu do czasu, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym, pękające usta nie są niczym niezwykłym. Przy regularnym stosowaniu pomadek nawilżających problem powinien zniknąć. Jeżeli jednak suche, popękane usta mamy o różnych porach roku i problem powraca, koniecznie udajmy się do lekarza.

Pielęgniarz onkologiczny Mark Brown w rozmowie z portalem "Daily Express" podkreślił, że jeżeli nasze usta są nadmiernie suche i popękane, mimo stosowania pomadki oraz picia większej ilości wody, a także jeżeli zaczną krwawić, może to sugerować stan przedrakowy.

Co więcej, nie tylko zmiany w kolorze płytki powinny nas zaalarmować. Nasze płytki mogą wyglądać inaczej również w przypadku innych dolegliwości, niż rak . Eksperci, wśród niepokojących zmian, wymieniają też m.in. zauważalne różnice w powierzchni paznokcie, czy rozdwajanie się jego końcówek.

