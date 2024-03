Działa jak niewidzialna moskitiera. Do domu nic się nie przeciśnie

Jak chronić elewację przed owadami? Proste sposoby

Jeśli muchy lubią obsiadać nasze ściany, to znak, że coś je do ich przyciąga. Wtedy najlepiej starannie wymyć całą elewację. Możemy wykorzystać do tego najprostsze i dostępne od ręki składniki. Wystarczy woda z octem (ewentualnie z dodatkiem płynu do naczyń). W ten sposób dokładnie oczyścimy i zdezynfekujemy całą powierzchnię, a zapach octu odstraszy owady, które go wprost nie znoszą.