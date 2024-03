Rozsyp na trawniku. "Inwazja" mrówek zniknie w mgnieniu oka

Mąka kukurydziana na mrówki – to naprawdę działa

Sama w sobie mąka kukurydziana nie jest toksyczna, jednak bardzo szkodzi mrówkom. Jak wiele innych owadów, nie są one w stanie strawić skrobi, którą zawiera kukurydza. Jeśli ją spożyją, mąka kukurydziana w ich organizmach może pęcznieć, co doprowadzi do powstania zaburzeń trawienia i w konsekwencji śmierci owadów. Właśnie dlatego rozsypanie mąki na trawie stanowi tak skuteczny sposób na odstraszanie i eliminację uciążliwych mrówek.