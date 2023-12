Ocenił strój Hołowni. "Popełnia jeden błąd"

- Podoba mi się styl Hołowni, to jak przemawia i to jak wygląda. Mówi z sensem, piękną polszczyzną i do tego jest zabawny. On wywodzi się z show-biznesu, więc wie, że wygląd jest ważny. Trzeba też jednak zaznaczyć, że on niewiele potrzebuje, żeby dobrze wyglądać. Jest szczupły i wysoki, więc prawie wszystko na nim dobrze leży.