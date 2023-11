Ochroni przed zimnem, a dodatkowo "wyprasuje" zmarszczki. Hitowa maść z apteki

Chcesz poprawić wygląd swojej cery, ale jednocześnie nie wydawać majątku na kremy z wyższej półki czy specjalistyczne zabiegi u kosmetyczki? Wbrew pozorom jest to możliwe. Wystarczy, że sięgniesz po popularny produkt z apteki, który ma niezwykle szerokie zastosowanie .

Po maść z witaminą A może sięgnąć każda kobieta. Ten hitowy produkt z apteki przede wszystkim nawilża i chroni przed czynnikami zewnętrznymi, więc idealnie sprawdzi się na jesień i zimę , gdy nasza skóra jest wystawiona na działanie wiatru oraz niskich temperatur. Co więcej, przyspiesza proces gojenia ran, więc można nią wyleczyć np. popękane usta.

Idealnie sprawdzi się w przypadku cery trądzikowej, gdyż ma silne działanie przeciwzapalne . Tę genialną maść z apteki poleca się również kobietom dojrzałym, ponieważ wspiera ona syntezę kolagenu, dzięki czemu spłyca zmarszczki i zapobiega powstawaniu nowych . Ponadto zapewnia młodszy wygląd skóry, która staje się bardziej jędrna (nawilżenie i regeneracja głębszych warstw skóry) i świetlista (rozjaśnianie przebarwień). Całe spektrum właściwości wręcz zachwyca. Dlatego każda kobieca kosmetyczka powinna być zaopatrzona w maść z witaminą A. Do apteki wybierz się już dziś.

