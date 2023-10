"Pogromca siwizny" z kuchni. Zapomnisz o farbowaniu

Domowy sposób na siwe włosy u blondynek

Jeśli będziesz wykonywać ten zabieg konsekwentnie po każdym myciu włosów, to efekty naturalnego przyciemnienia siwizny zauważysz już po dwóch tygodniach. A co dla blondynek? Płukanka z naparu rumiankowego z dodatkiem soku z cytryny. Warto jednak wiedzieć, że kobiety coraz częściej rezygnują czy to z profesjonalnego czy domowego farbowania włosów. Eksponują swoją dojrzałość, cieszą się nią. Przykładem może być amerykańska aktorka Andie MacDowell.