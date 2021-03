Od 12 roku życia brała narkotyki. Co słychać u głównej bohaterki książki "My dzieci z dworca ZOO"?

"My, dzieci z dworca ZOO" to wydana w 1978 roku książka, która przyciągnęła wielu czytelników na całym świecie. Główną bohaterką biografii jest nastoletnia Christiane Vera Felscherinow.

"My, dzieci z dworca ZOO" i co dalej?

Okazuje się, że sława, która spadła na Christine po wydaniu książki, nie pozwoliła jej uporać się z przeszłością. Kobieta zyskała co prawda status celebrytki, a na jej koncie co jakiś czas pojawiała się pokaźna suma, jednak ona pieniądze w większości nadal przeznaczała na używki. W 1985 roku została schwytana przez policję i za posiadanie narkotyków trafiła do więzienia.