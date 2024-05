Od 22 lat ma męża. Do dziś niewielu wie, że to znany aktor

Magdalena Walach i Paweł Okraska uczestniczyli w tym samym obozie dla studentów krakowskiej PWST. Później, już na uczelni, mijali się na korytarzach, ponieważ należeli do dwóch różnych grup. W sercu przyszłego aktora zaczęło kiełkować uczucie do koleżanki.

Kolejne etapy ich znajomości rozwijały się bardzo powoli. Jak podkreślił Okraska w rozmowie z "Faktem", "rozciągnięcie tego w czasie było czystą przyjemnością". Miłość wyznał Walach na drugim roku studiów. Ślub odbył się w 2002 roku. Obydwoje od tego momentu rozwijali swoje kariery, starając się wykorzystać każdą wolną chwilę do spędzania czasu razem.

Później, gdy Magdalena Walach zdobyła sporą popularność, w mediach nie brakowało wiadomości o kryzysie w związku aktorów. Małżeństwo nigdy nie odniosło się do tych plotek.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!