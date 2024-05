W jej życiu uczuciowym nie brakowało zwrotów akcji. "Żyłam złudzeniami"

Małgorzata i Andrzej poznali się pod koniec lat 70.ubiegłego wieku... na kursie prawa jazdy. Przyszła gwiazda miała wówczas zaledwie 18 lat. On - o parę lat starszy - zawrócił jej w głowie. Szybko się jednak okazało, że Pieczyński odwzajemnia jej uczucia. Po roku znajomości sformalizowali swój związek - mimo że rodzice Małgorzaty jawnie wyrazili swój sprzeciw. Miłość dwojga okazała się jednak silniejsza. Niestety uczucie nie przetrwało próby czasu.

Przyszła do teatru. Dosłownie olśniła

Lata po rozstaniu Małgorzata Pieczyńska przyznała, że któregoś dnia mąż przyprowadził do domu kochankę, przedstawiając ją jako idealną kandydatkę na... przyszłą żonę. Dla aktorki tego było za wiele.

Choć rozwód był bolesny, najwyraźniej nic nie dzieje się bez przyczyny. Nie tak długo później na drodze Pieńkowskiej pojawił się bowiem jej obecny mąż, z którym jest szczęśliwa do dziś.

