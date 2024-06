Nowa definicja gwałtu. Sejm już zadecydował

Sejm przyjął nową definicję gwałtu. Zmiana definicji zawarta w Kodeksie karnym art. 197 §1 ma na celu usunięcie dotychczasowych nieścisłości oraz wprowadzenie bardziej precyzyjnego języka prawnego. Do tej pory kodeks definiował gwałt jako „dokonanie czynności seksualnej przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem”, co zdaniem ekspertów nie oddawało w pełni natury tego przestępstwa.

Według nowej ustawy gwałt to „ doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub w inny sposób mimo braku jej zgody".

Główne zmiany przewidujące wprowadzenie nowej definicji gwałtu obejmują również zwiększenie minimalnej kary za tego rodzaju przestępstwo. Od dziś będzie wynosić od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.

W nowelizacji wskazano także, że "gdy sprawca przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub w inny sposób mimo braku jej zgody lub też wykorzystując brak możliwości rozpoznania przez nią znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat".

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!