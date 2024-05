Wymuszony seks małżeński uznany za gwałt. Ważne orzeczenie Sądu Najwyższego

Postanowienie Izby Karnej Sądu Najwyższego z 10 kwietnia 2024 r. szczegółowo wyjaśniono na stronie Prawo.pl. Dotyczyło ono kasacji wyroku wniesionej przez obrońcę Tadeusza K., skazanego za znęcanie się nad żoną oraz doprowadzanie jej do stosunków seksualnych wbrew jej woli.

Jak podkreślono we wspomnianym serwisie - orzeczenie SN jest istotne w toczącej się dyskusji na temat zmiany definicji gwałtu, także gwałtów w związkach małżeńskich i konkubinatach.

W drugiej instancji Sąd Okręgowy w Lublinie uznał, że od 2016 do 2020 roku mężczyzna dodatkowo stosował przemoc i groźby, doprowadzając żonę do obcowania płciowego wbrew jej woli. Tadeuszowi K. podwyższono karę do dwóch lat i dwóch miesięcy pozbawienia wolności.