Kiedy po wojnie zaczęła występować w lubelskim teatrze, funkcjonariusze SB złożyli jej "propozycję nie do odrzucenia". W tamtych czasach służby szantażowały artystów i straszyły brakiem pracy w przypadku odmówienia współpracy. Buyno-Łoza przez pewien czas donosiła więc na koleżanki i kolegów z branży, informowała o wszelkich przejawach antypaństwowych nastrojów, co miało ją doprowadzić na skraj załamania nerwowego. Czuła, że działa wbrew sobie i przeciwko kolegom z teatru, wpadła więc w depresję i miała myśli samobójcze.

Po przyznaniu się do współpracy z SB i wyjściu z więzienia Halina Buyno-Łoza wróciła do grania. Występowała w jeleniogórskim teatrze i na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu. W międzyczasie poślubiła aktora Mieczysława Łoza i w latach 1967-1977 wcieliła się w Anielę Kargul w kultowych "Samych swoich". To właśnie ta seria przyniosła Buyno-Łozie największą popularność. Aktorka zmarła 13 września 1991 roku.