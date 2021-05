Odeta Moro pokazała zdjęcie w bikini. Wspomina swoją maturę

Tegoroczni maturzyści przystąpili do pisania jednego z najważniejszych egzaminów w swoim życiu. To niezwykle stresujący moment, ponieważ wyniki matur będą mieć znaczący wpływ na ich przyszłość. Gwiazdy kibicują absolwentom szkół średnich, by jak najlepiej sobie poradzili. Wśród nich znalazła się znana dziennikarka Odeta Moro. Choć sama pisała maturę ponad dwie dekady temu, to wciąż doskonale pamięta, jak wielki to był dla niej stres.