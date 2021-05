Maja Hyży ma dużą bliznę na biodrze. Dopiero z czasem ją zaakceptowała

Gdy Maja publikuje zdjęcia w bikini, nie wstydzi się pokazywać dużej blizny, którą ma na biodrze. To pozostałość po operacji, której musiała się poddać wiele lat temu. Choć początkowo trudno było jej się do niej przyzwyczaić, to z czasem zrozumiała, że to element jej ciała, który będzie z nią już na zawsze. Zamiast martwić się tym, że jej noga nie wygląda już tak jak kiedyś, cieszy się, że może chodzić i jest sprawna.