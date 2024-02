Odlicz dzieci od podatku. Pieniądze czekają

Rodziny wielodzietne się ucieszą. Na jakie pieniądze mogą liczyć?

Jak łatwo policzyć, rodzice z czwórką dzieci mogą się spodziewać zwrotu w całkiem przyzwoitej wysokości 6 tys. 924 zł 12 gr. Jednak to nie koniec bonusów dla rodzin wielodzietnych, które mogą skorzystać z dodatkowych ulg. Jedną z nich jest zwolnienie z podatku dochodowego – aż do 85 tys. 582 zł rocznie. Dotyczy to rodzin z czwórką lub większą liczbą dzieci, a poza tym ze zwolnienia może skorzystać każde z rodziców, oczywiście o ile zarabia.