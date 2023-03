Zarabiają więcej od partnerów i utrzymują rodzinę. "Łatwo nie jest"

"Nie mogę mieć złego dnia"

Luiza z mężem wychowują dwójkę dzieci. – Właściwie od samego początku zarabiałam więcej – przyznaje 37-latka. – Najpierw te różnice w zarobkach między mną a mężem były nieznaczne, jednak z czasem, jak moja kariera się rozwijała, zrobiły się większe. Firma męża prosperowała dość dobrze, ale odkąd jest inflacja, zrobiło się ciężko. Same składki to jest prawie 2 tys. zł, plus lokal, opłaty, księgowość, telefon, paliwo, bo mąż często jeździ do klientów. Zarabia, ale zdecydowanie mniej ode mnie, więc to głównie ja utrzymuję naszą rodzinę.