Odnalazł pierwszą miłość po 29 latach. Okazało się, że wciąż jest między nimi chemia

Pan Krzysztof wiedział, że za młodu zawalił sprawę, dlatego teraz postanowił działać ze zdwojoną siłą. Szybko odnalazł ukochaną z młodości na jednym z portali społecznościowych. - Po miesiącu codziennych rozmów wsiadłem w pociąg i pojechałem do niej do Warszawy. Justyna tego dnia zaczęła pracę na poczcie. Prosto z pociągu wpadłem do niej do pracy i zobaczyłem ją pierwszy raz po 29 latach. To było niesamowite uczucie! Poczułem wtedy, że idealnie do siebie pasujemy.