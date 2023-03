Odporna na mrozy i upały. Idealna roślina na balkon

Pelargonie, aksamitki i petunie to kwiaty, które najczęściej ozdabiają balkony. Kwitną długo, za to bardzo okazale. Same w sobie stanowią ozdobę balkonu. Nie są trudne w uprawie, jednak są wrażliwe na zmianę temperatury, co może skutkować późniejszymi problemami z rozkwitem czy też wyglądem.