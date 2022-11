Przechowujesz zimą jedzenie na balkonie? Na to powinieneś zwrócić uwagę

Niestety, mniejsza lodówka to mniejsza przestrzeń do przechowywania żywności, co może generować pewne problemy. Podobna sytuacja pojawia się w przypadku, gdy w jednym mieszkaniu żyje kilka osób lub okresowo jedzenia do przechowywania jest więcej. Tak bywa np. w święta, gdy pomieszczenie wszystkich ciast, sałatek, ryb i mięsa w lodówce jest wyjątkowym wyzwaniem. Wtedy wiele osób decyduje się na pozornie najprostsze rozwiązanie, czyli wyniesienie części rzeczy na balkon.