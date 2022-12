Odpowiedni strój na kolację wigilijną. Ekspertka stawia sprawę jasno

Jak mężczyzna powinien ubierać się w święta?

"W ostatnich czasach mężczyźni nie lubią nosić krawatów, więc jeśli ktoś nie chce, to niech nie zakłada tego krawata, ale niech to będzie biała koszula i garnitur, albo przynajmniej marynarka i spodnie w kant. Pamiętajmy, że jest to wieczerza wigilijna, więc jest to wieczór, a po zmroku lub po godzinie 18, czyli wtedy, gdy zaczyna się odzieżowy wieczór, mężczyźni mogą włożyć tylko ciemny garnitur" – zaznaczyła Kamińska-Radomska w tej samej rozmowie.