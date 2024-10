Odstaw kurtki i płaszcze. Gwiazda "M jak miłość" stawia jesienią na coś innego

Ilona Janyst zdecydowała się na bezrękawnik w beżowym kolorze. Zestawiła go z szeroką bluzą w pistacjowym odcieniu i legginsami we wzory. Ostatnio wszystko, co pistacjowe, króluje na talerzach, ale jak widać — jest także widoczne w modowych zestawieniach. Wszelkie dodatki w beżowo-brązowej tonacji są równie chętnie noszone przez gwiazdy. Te kolory idealnie ze sobą współgrają. Zaprezentowany przez aktorkę look idealnie wpisuje się w panujące trendy.