Petarda na lato. Sandały Wieniawy nie mają sobie równych

Sandały na masywnych podeszwach to ukłon w stronę komfortu. Trudno znaleźć inny rodzaj obuwia, który tak doskonale łączyłby w sobie elementy stylu i wygody. Są one obiektem pożądania wielu gwiazd. Sprawdźcie, jak stylizują je Julia Wieniawa, Magda Gessler i Doda.

Już niedługo zobaczymy je wszędzie. Kiedyś kojarzyły się głównie ze strojami sportowców i miłośników aktywności na świeżym powietrzu, ale teraz stały się integralną częścią modowego mainstreamu i są nieodłącznym elementem letnich trendów.

Planujesz spędzić cały dzień na letniej wycieczce, zwiedzać zabytkowe zakątki europejskich miast, czy może po prostu chcesz cieszyć się wakacyjną beztroską w swoim mieście? Sandały na szerokiej podeszwie to absolutny must have! Grubsza platforma gwarantuje stabilność i amortyzuje kroki. Możesz myśleć, że takie buty nie pasują do miejskich stylizacji, ale wystarczy spojrzeć na sandały, które już teraz noszą Julia Wieniawa, Doda i Magda Gessler. Od razu zmienisz zdanie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Wieniawa już ma te buty. Lada moment będzie je widać wszędzie

Julia Wieniawa od tamtego roku nie rozstaje się z masywnymi sandałami z szerokimi paskami. Są nie tylko wygodne, ale i modne. Buty w stonowanym kolorze (np. czerń czy biel) będą świetną bazą miejskich stylizacji - możesz je włożyć do wszystkiego. Julia Wieniawa zestawiła je z białą spódnicą midi i topem w panterkę. To najgorętszy wzór tego sezonu!

Julia Wieniawa w mistrzowskiej stylizacji © Instagram.com | juliawieniawa

Ten sam model równie dobrze wygląda w towarzystwie jortsów oraz trencza czy beżowej marynarki w męskim stylu.

Julia Wieniawa w sandałach na platformie © Instagram.com | juliawieniawa

Wygodne sandały na lato 2024

Jeśli szukasz butów, w których będziesz mogła przechodzić całe lato, to spójrz na stylizację Magdy Gessler. Restauratorka nosi takie sandały już od kilku sezonów, co tylko świadczy o ich ponadczasowości. Liliowe sandały na masywnej podeszwie nawiązują do butów, które nosiłyśmy w latach 90. Magda Gessler zestawiła je z pudrowymi spodniami z szerszą nogawką i swetrem pod kolor butów.

Z kolei stylizacja Dody to świetna opcja na urlop - z modowym twistem. Latem takie buty możesz nosić w towarzystwie kwiecistych sukienek czy kolorowych garniturów. Podkręcą każdą stylizację!

Doda w sportowej wersji © Instagram.com | dodaqueen

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

© Materiały WP