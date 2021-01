Odważne biustonosze. Kiedyś to był kicz, teraz każda chce je mieć

Z szuflady z bielizną wieje nudą? Już nie

A może by tak zaszaleć?

Ozdoby połączone z miseczkami biustonosza, ramiączkami, a czasem chokerem spiętym na szyi mają różną formę i wielkość. Od koronkowych akcentów, cienkich pasków i łańcuszków po rozległe koronkowe lub tiulowe panele pokrywające cały dekolt i tworzących rodzaj bieliźnianego topu. To sprawdzony trik — nie trzeba odkrywać ciała i dużo odsłaniać, aby poczuć się seksownie. Strapsy i koronkowe akcenty zdobią dobre, dające się dopasować do różnych biustów, a przede wszystkim wygodne staniki. Taka oryginalna alternatywa nie musi oznaczać rezygnacji z komfortu, odpowiedniej bielizny i wygody.

Stylistyczny wabik – strapsy i koronkowe dekoracje

Ten eksperyment na pewno się powiedzie

Mało co tak dobrze przyciąga uwagę, jak oryginalny akcent w prostej stylizacji. Wiedzą o tym kobiety, które do prostego czarnego topu albo koszulowej bluzki włożyły biustonosz ze strapsami. Niby niewiele, ale robi spore wrażenie. W ten sposób nawet ze stylizacji z jeansami i prostą bluzką można stworzyć seksowny strój. Ozdoba delikatnie wystająca zza kołnierzyka skutecznie zastąpi biżuterię. Więcej ozdób nie trzeba.

Ozdoby mogą być utrzymane w tym samym kolorze co reszta biustonosza albo tworzyć z nim stylistyczny kontrast. Ciekawą opcja są strapsy i bieliźniane ozdoby, które kupujemy osobno i przypinamy do tego biustonosza, do którego chcemy. Ten trend zaczął się od poczciwych przedłużek do biustonosza i ozdobnych ramiączek. Z czasem ozdoby różnicowały się i rozrastały, a teraz możemy uczynić z nich wręcz spektakularną ozdobę.